So eine Schreibweise ist sehr mündlich. Forschende schreiben in dem Fachmagazin Plos One, dass langgezogenen Wörter oder auch so etwas wie "Hahahaha" in der Schriftsprache erst vorkommen, seit wir Social Media nutzen. Laut dem Forschungsteam hat sich diese mündliche Schriftsprache in den vergangenen acht Jahren aber weiterentwickelt, und zwar so, dass vieles eigentlich nicht mehr aussprechbar ist. Beispiel: Buchstabenketten die sich mitten im Wort wiederholen oder Buchstabendopplungen am Ende eines Worts, so etwas wie "Help" mit 10 p.

Das Team hat 100 Milliarden Tweets der vergangenen acht Jahre untersucht, aus dem englischen Sprachraum, aber auch spanische und portugiesische waren dabei. Am Anfang des untersuchten Zeitraums hätten die Twitternutzerinnen und Nutzer noch versucht, Wörter der mündlichen Sprache zu imitieren. Jetzt habe das eine Art Eigenleben entwickelt. Die Forschenden erklären das damit, dass diese Sprache jetzt einen eigenen, für die Augen sichtbarenReiz bekommen habe.