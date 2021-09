Medizinische Studien enthalten oft eine Menge Fachwörter, komplizierte Sätze und sie setzen viel Fachwissen voraus.

Ein Zusammenschluss aus Forschenden und Pharmaunternehmen fordert jetzt Verbesserungen. Dem Bündnis mit dem Namen Open Pharma gehören bekannte Branchenriesen an wie Astrazeneca, Glaxo-Smith-Kline und Pfizer. In einer medizinischen Fachzeitschrift fordert das Bündnis, dass medizinische Studien bei der Veröffentlichung zusätzlich immer auch eine frei verfügbare Zusammenfassung in allgemein verständlicher Sprache haben. Darin soll unter anderem stehen, was die Autoren der Studie herausgefunden haben und wie. Damit sich keine Fehler oder Missverständlichkeiten einschleichen, sollte auch dieser Text von einer unabhängigen Person gegengelesen werden.

Die Zusammenfassungen sollen laut Open Pharma die medizinische Forschung transparenter und für alle leichter zugänglich machen.