Wenn in der Verhaltungsforschung Versuchspersonen gebraucht werden, dann werden dafür gerne Studierende rekrutiert.

Doch entscheidet man im Studium genauso wie Menschen in anderen Lebenssituationen? Sind die Ergebnisse aus Studi-Studien also auf andere Bevölkerungsgruppen übertragbar? Ein deutsches Forschungsteam ist da skeptisch. Das Team hat in einer Reihe von Experimenten das Entscheidungsverhalten von 300 Menschen untersucht. Verglichen wurden Landwirtinnen und Landwirte mit Studis aus den Agrarwissenschaften.

Dabei wurden Eigenschaften betrachtet wie Risikobereitschaft, Ungeduld, Vertrauen, oder die Reaktion auf unfaires oder großzügiges Verhalten. Am Ende kam raus: Studierende und Landwirte entschieden zwar ähnlich, wenn es darum ging, finanzielle Risiken einzugehen. Doch im Vergleich waren Landwirtinnen und Landwirte ungeduldiger und sie schlugen öfter unfaire Angebote aus, selbst wenn sie in dem Fall Geld verloren.

Dem Forschungsteam zufolge deuten die Ergebnisse daraufhin, dass es grundsätzlich problematisch ist, von Studierenden auf andere Bevölkerungsgruppen zu schließen, egal in welchem Bereich.

Ihre Unterschung haben die Forschenden in einem agrarökonomischen Fachjournal veröffentlicht.