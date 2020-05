Die Forschung an einem möglichen Impfstoff gegen das neue Coronavirus läuft auch in Deutschland auf Hochtouren.

Ein Team aus Marburg und München ist mit seinem Kandidaten nun auch so weit, dass im September die ersten klinischen Tests an Menschen beginnen können. Die Forschenden haben einen sogenannten Vektorimpfstoff entwickelt, der auf einem vor mehr als 30 Jahren entwickelten Impfstoff gegen Pocken basiert. Im Prinzip dienen dabei gut bekannte, harmlose Viren als Ausgangspunkt. Mit gentechnischen Mitteln tauschen die Forschenden Oberflächenproteine durch Sars-CoV-2-Proteine aus. So wird dem Immunsystem eine Corona-Infektion vorgegaukelt. Dadurch soll der Körper einen Schutz aufbauen.

In der ersten klinischen Testphase wird eine kleine Zahl gesunder Freiwilliger geimpft und die Veträglichkeit geprüft. In weiteren klinischen Tests wird an mehr Probandinnen und Probanden die Wirksamkeit geprüft.

Das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut hat auch schon dem Biotechnologieunternehmen BioNTech erlaubt, einen Impfstoffkandidaten an rund 200 Teilnehmenden zu testen. Anfang Juli werden erste Erkenntnisse zur Verträglichkeit erwartet.