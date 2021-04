Aber wie ist das bei Mikroben - also Bakterien, Pilzen, Viren? Ein Biologe der Universität Basel schreibt in einem Fachmagazin: Dieses Thema ist komplett unterbelichtet. Die Forschung habe schlicht keine Ahnung, wie sich die Artenvielfalt bei den Mikroben entwickelt. Dabei hänge Leben auf der Erde von Organismen wie Bakterien und Pilzen ab: Sie recyclen zum Beispiel Nährstoffe und reinigen Wasser.

Warum wissen wir so wenig über sie? Der Forscher schreibt, dass Mikroben zählen schwierig ist - schließlich kommen die auch in der Tiefsee oder unter der Erde vor. Außerdem könnte es sein, dass sich Mikro-Organismen schneller verändern als Menschen forschen können - man käme ihnen kaum hinter her. Der Biologe nennt als Beispiel das Corona-Virus, von dem in den letzten Monaten viele Varianten entdeckt wurden.

Er macht Vorschläge, wie die Wissenschaft das mikrobielle Leben in Zukunft überwachen könnte - zum Beispiel in Clustern. Dann würden Forschende die Mikro-Organismen zählen, die zu einer Pflanze oder einem Tier gehören.