Was zeichnet Forschende aus, die den Preis bekommen? Das hat ein Team aus China und den USA untersucht. Es hat sich die Wissenschaftskarrieren von fast allen Preisträgern und Preisträgerinnen aus den Bereichen Medizin, Physik und Chemie angesehen und mit denen von Forschenden ohne Nobelpreis verglichen.

Dabei kam raus: Riesige Unterschiede gab es nicht. In der Tendenz hatten Menschen mit Nobelpreis schon früh in ihrer Laufbahn viele Veröffentlichungen. Außerdem entwickelten sich ihre Fachartikel eher zu Hits, die von vielen anderen zitiert wurden. Die ausgezeichneten Forschenden hatten eher mehrere heiße Phasen in ihrer Laufbahn, in denen sie viele einflussreiche Studien auf einmal veröffentlicht haben.

Auch nach dem Nobelpreis zeigte sich ein Muster: In den ersten Jahren danach schrieben Preisträger oft eher Artikel, die nicht so viel zitiert wurden, möglicherweise weil sie sich zum Teil weniger populären Forschungsthemen zugewandt haben.

Ihre Studie haben die Forschenden in einem Fachmagazin der Royal Society veröffentlicht.