Für viele Fischer ist klar: Kormorane fressen ihnen den Fang weg - etwa junge Dorsche. Aber stimmt das wirklich?

Forscher wie Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock sind skeptisch. Er will das Thema jetzt mit einer Studie untersuchen, finanziell unterstützt vom Land Schleswig-Holstein. Dazu sollen die Ausscheidungen der Kormorane untersucht werden - um herauszufinden, ob die Vögel wirklich Dorsch fressen und wie viel. Untersuchungsgebiete sind neben Schleswig-Holstein auch Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark. Die Studienergebnisse sollen dabei helfen, zu entscheiden, ob es richtig wäre, Kormorane verstärkt zu jagen. Die Vogelart galt lange als gefährdet, die Population in Deutschland hat sich aber in den letzten Jahrzehnten wieder erholt.

Der Dorsch ist wie der Hering traditionell ein wichtiger Fang-Fisch in der westlichen Ostsee. Inzwischen sind die Bestände aber so weit zurückgegangen, dass Dorsche nicht mehr gezielt gefangen werden dürfen.