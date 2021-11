Wie lässt sich die wissenschaftliche Qualität von Studien verbessern?

Dazu hat ein Team von Psychologen in einer Fachzeitschrift einen Vorschlag gemacht. Er bezieht sich vor allem auf Arbeiten von Psychologen, Soziologen und Medizinern. Das Team spricht sich für mehr intellektuelle Bescheidenheit aus.

Reißerische Titel vermeiden

Das heißt, Forschende sollten die Titel ihrer Arbeiten so wählen, dass die Ergebnisse nicht reißerisch verallgemeinert werden. Die Methoden der Studie sollten so beschrieben werden, dass sie von einem anderen Team auch tatsächlich wiederholt und überprüft werden kann. Außerdem sollten Forschende bei den Ergebnissen nicht nur auf Daten schauen, die ihre These bestätigen, sondern auch diejenigen Daten stärker beachten, die ihrer These widersprechen.

Forschung in der Replikationskrise

Seit etwa zehn Jahren befindet sich vor allem die experimentelle Psychologie in einer sogenannten Replikationskrise, weil viele berühmte Studien sich als wissenschaftlich unhaltbar erwiesen haben - meistens weil sich ihre Ergebnisse in Replikationsstudien, also Wiederholungen, nicht bestätigten.

Bekannt wurde das Problem 2011, als US-Psychologen die Untersuchung eines Kollegen zur menschlichen Vorahnung nicht replizieren konnten und ihr Bericht darüber von mehreren großen Zeitschriften abgelehnt wurde. Von der Replikationskrise sind auch die Medizin - vor allem die Krebsforschung - und die Soziologie betroffen.