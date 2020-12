In Bremerhaven ist das Forschungsschiff "Polarstern" zu einer neuen Reise in die Antarktis aufgebrochen.

Neben Material und Treibstoff für die deutsche Forschungsstation "Neumayer 3" ist auch ein Team mit an Bord, das die bisherige Mannschaft dort ablösen wird. Die Forschenden und die Crew waren wegen der Corona-Pandemie vorher zwei Wochen in Quarantäne. Die Reise der Polarstern in die Antarktis wird rund einen Monat dauern.

Die "Polarstern" war erst im Oktober von einer einjährigen Expedition in der Arktis zurückgekehrt. Monatelang war das Forschungsschiff an einer riesigen Eisscholle befestigt und driftete mit ihr mit. Das internationale Wissenschaftsteam an Bord erforschte zum ersten Mal das gesamte Klimasystem in der Zentralarktis und erhob Daten, um zu verstehen wie sich das arktische Klima und das Leben im Nordpolarmeer beeinflussen.