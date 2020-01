Da wäre es doch schön, wenigstens nicht allein zu sein. Das soll bald möglich sein, allerdings nicht, damit man in Gesellschaft ist, sondern zur Forschung. Ein MRT für zwei wird gerade mit Geldern der US-Wissenschaftsstiftung NSF entwickelt. Wie im Science Magazine zu lesen ist, könnte damit besser als bisher beobachtet werden, was im Gehirn passiert, wenn zwei Menschen miteinander in Kontakt sind, sich zum Beispiel berühren, sich ansehen, unterhalten oder flirten.

Bisher sind die Untersuchungsmöglichkeiten im MRT beschränkt. Menschen können sich nur zum Beispiel Bilder ansehen oder Sprachaufnahmen hören. In einzelnen Versuchen wurden aber schon MRTs miteinander verbunden, so dass Interaktion wenigstens indirekt beobachtet werden konnte. Darin spielten Teilnehmer gegeneinander Computer oder unterhielten sich.

Bei der Magnetresonanztomografie wird der Sauerstofffluss im Blut gemessen. Daraus wird abgeleitet, an welchen Stellen das Gehirn besonders aktiv sind.