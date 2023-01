Wenn ein Paar versucht, Kinder zu bekommen, muss sich vor allem die Frau meist viele Gesundheitstipps gefallen lassen:

Trinke keinen Alkohol, hör auf zu rauchen, achte auf Deinen Schlaf.... Männer bleiben meist außen vor. Dabei hat auch das Gesundheits-Verhalten von Männern Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Ein Forschungsteam aus den USA hat nun den Effekt von Alkohol auf die männliche Fruchtbarkeit untersucht - und zwar anhand von Mäusen. Es zeigte sich: Mäuseriche, die Alkohol trinken, haben weniger zeugungsfähige Spermien. Je mehr Alkohol sie zu sich nehmen, desto stärker nimmt die Fruchtbarkeit ab.

Mäuse gelten als wichtige Modellorganismen für die Forschung an Menschen. Für Paare mit Kinderwunsch sei es wohl am besten, so die Forschenden, wenn beide Partner auf Alkohol verzichten.