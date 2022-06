Um eine Eizelle zu befruchten, starten Millionen von Spermien.

Nur ungefähr ein Dutzend schafft am Ende den langen Weg bis zur Eizelle. Die anderen werden vorher durch mehrere Faktoren aussortiert - zwei davon hat eine Forscherin der Essener Uniklinik mit einem Team näher untersucht.

Dabei geht es um die Fortbewegung der Spermien - die schrauben sich quasi in spiralförmigen Bewegungen im Uhrzeigersinn in Richtung Eizelle. Kurz bevor die Spermien da sind, hört dieses Bewegungsmuster auf. Dafür könnte die Eizelle selbst sorgen. Die Forschenden entdeckten ein Protein der Eizelle, das das typische spiralförmige Bewegungsmuster der Spermien unterbrechen kann. Das könnte den Spermien helfen, die Eizelle zu finden, sobald sie in der Nähe sind.

In einer weiteren Studie erklären die Forschenden, wie die spiralförmige Bewegung überhaupt zustande kommt: daran sind wohl im Zick-Zack angeordnete Ionenkanäle im Schwanz der Spermien beteiligt. Fehlen diese Kanäle, können sich Spermien gar nicht mehr spiralförmig fortbewegen.