Weil einige in Zoos überlebten, gibt es inzwischen wieder eine Population von etwa 500 Exemplaren und durch Zuchtprogramme in Zoos werden es mehr. Bei so einem Programm in San Diego ist zum ersten Mal überhaupt beobachtet worden, dass Kondore sich ohne Befruchtung fortgepflanzt haben. Bei der Nachuntersuchung von früherem Erbmaterial stellten Forschende fest, dass zwei Küken nur das Erbmaterial der Mutter in sich trugen - nicht aber von Männchen aus demselben Gehege. Eins der Küken wurde ausgewildert und starb zwei Jahre später, eines überlebte 16 Jahre in Gefangenschaft.

Kondore können eigentlich bis zu 60 Jahre alt werden. Warum sich die Vögel plötzlich ungeschlechtlich fortpflanzten, ist unklar. Die Forschenden wollen untersuchen, ob das mit dem drohenden Aussterben der Art zutun hat und öfter vorkommt. Reproduktion ohne Partner war vorher schon von Fischen und Reptilien bekannt.