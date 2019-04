Leider gibt es nicht viele, weil Pandas es nicht so mit Fortpflanzung haben. Pandaweibchen sind, was Männchen angeht, extrem wählerisch und außerdem nur an ein bis drei Tagen im Jahr fruchtbar.

Deshalb macht der Berliner Zoo gerade ziemlich viel Wirbel um die Paarungsversuche seines Panda-Paares. Die beiden sind eine Leihgabe aus China. Dieser Tage sollen sich die beiden annähern, damit erstmals in einem deutschen Zoo ein Panda-Baby geboren wird.

Schon seit Februar beobachten Tierpfleger die beiden Tiere täglich und nehmen täglich Urinproben, um den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Sollte in den nächsten Tagen nichts passieren, soll das Panda-Weibchen künstlich befruchtet werden.

Der Nachwuchs könnte dann zwischen Sommer oder Herbst geboren werden - auch beim Austragen sind Pandas eigenwillig.