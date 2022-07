Ein Rätsel um die menschlichen Eizellen ist jetzt gelüftet worden: Wie können sie so viele Jahrzehnte lang erhalten bleiben, während andere Zellen viel kürzer leben?

Frauen werden schon mit dem gesamten Vorrat an Eizellen geboren. Und diese noch unreifen Eizellen werden schon ganz zu Beginn in eine Art Stand-By-Zustand versetzt. Das hat ein Forschungsteam aus Spanien jetzt genauer untersucht. Demnach überspringen diese Eizellen eine grundlegende Stoffwechsel-Reaktion, die eigentlich als wesentlich für die Energiegewinnung gilt. Ein wichtiges Protein, das bei fast allen Organismen von der Hefe bis zum Blauwal Stoffwechsel-Reaktionen steuert, ist in der menschlichen Eizelle praktisch nicht vorhanden. Das sichert das Überleben der Zelle, weil der Verschleiß dadurch ausgesetzt werden kann.

Das Energiesparen durch den Stand-By-Zustand verhindert demnach, dass reaktive Sauerstoffe oder andere Moleküle, die die DNA schädigen und den Zelltod verursachen können, gebildet werden.