Stellt Euch mal vor, Ihr geht im Wald spazieren und da begegnet Euch ein Tausendfüßer, so groß wie ein Auto.

Kann nicht mehr passieren, denn Arthropleura ist ausgestorben, aber die Überreste eines dieser Lebewesen haben Forschende an einem Strand in Nordengland gefunden. Das Fossil stammt aus der Karbonzeit vor etwa 326 Millionen Jahren. Damit ist es das älteste und überhaupt erst das dritte jemals gefundene Fossil dieser Art. Allerdings ist nicht alles erhalten: Während das Tier zu Lebzeiten schätzungsweise 2 Meter und 70 cm lang war, ist das entdeckte Segment etwa 75 cm lang.

Die Untersuchungen des Fossils zeigten, dass die Tiere nur an Orten existierten, die einst am Äquator lagen - so wie Großbritannien während des Karbonzeitalters.

Die beiden anderen Fossilien von Arthropleura wurden in Deutschland gefunden. Sie sind beide viel kleiner als das neue Exemplar.