Der weltweite Verbrauch von fossilen Brennstoffen könnte seinen Höhepunkt überschritten haben.

Das steht in der neuen Studie eines britischen Think Tanks und eines indischen Instituts. Sie sagen, dass wohl 2018 eine Höchstmenge an Kohle und Gas eingesetzt wurde und es seitdem weniger wird. Hauptgrund ist, dass die Kosten für Sonnen- und Windenergie stark zurückgehen. Deshalb könnten viele Entwicklungsländer Kohle und Gas beim Ausbau ihrer Energieversorgung quasi überspringen.

In den nächsten 20 Jahren werden laut der Studie fast 90 Prozent des steigenden Energiebedarfs in Schwellen- und Entwicklungsländern anfallen. Vor allem in China, gefolgt von Indien und Ländern wie Vietnam. China spielt dabei eine Schlüsselrolle. Es stößt weltweit die meisten Treibhausgase aus, aktuell wird aber noch stark auf Kohlestrom gesetzt. Die Forschenden gehen davon aus, dass sich das in wenigen Jahren ändern wird.

Die Studie sieht bei den fossilen Energien eine ähnliche Entwicklung wie beim Telefon. Viele Entwicklungsländer hätten nie ein Festnetz aufgebaut. Stattdessen seien sofort funktionierende Mobilfunknetze entstanden - sogar in Ländern wie Afghanistan, in denen lange Krieg herrschte oder immer noch herrscht.