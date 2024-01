Dass man Fossilien von der Haut eines Lebewesens findet, ist sehr selten.

Weichteile wie die Haut und andere Organe zersetzen sich nach dem Tod meist als erstes. Forschende im US-Bundesstaat Oklahoma hatten jetzt großes Glück: Sie haben die bislang älteste versteinerte Haut entdeckt. Sie ist zwischen 286 und 289 Millionen Jahre alt. Von welchem Tier die Haut stammt, können die Forschenden nicht mit Sicherheit sagen, weil kein Skelett gefunden wurde. Aber sehr wahrscheinlich gehörte sie zu einem frühen Reptil, einer kleinen Echsenart. Die fossile Haut ist der Haut von heutigen Schlangen und Krokodilen sehr ähnlich. Offenbar hatten frühe Reptilien ähnliche Strukturen als Schutz gegen Sonne und Trockenheit entwickelt.

Fundort sorgte für Konservierung

Dass die Haut so gut erhalten ist, liegt an den idealen Bedingungen am Todesort des Reptils - ein sauerstoffarmes, ölhaltiges Höhlensystem. Dort haben unter anderem feine Tonsedimente die Zersetzung verlangsamt.

[Anmerkung der Redaktion: Das Bild ist ein Symbolbild und zu sehen ist die Haut eines lebenden Alligators. Aus der Studie konnte noch kein Foto verwendet werden.]