Elefantenbullen haben ziemlich krasse Hormonschwankungen.

Etwa einmal im Jahr kommen die Bullen in die sogenannte Musth. Dann übernimmt ihr Fortpflanzungstrieb ihr Verhalten. Der Testosteronspiegel steigt auf das etwa Zehnfache an und die Bullen werden extrem aggressiv. Wann genau das passiert, ist je nach Elefant verschieden, die Musth kann einige Wochen bis einige Monate dauern. Schon seit längerem geht man in der Forschung davon aus, dass auch die Vorfahren der heutigen Elefanten, die Mammuts, in die Musth kamen.

Jetzt hat ein Team aus den USA das anhand eines Mammut-Fossils nachgewiesen. Den Forschenden ist es gelungen, das An- und Absteigen der Testosteron-Konzentration im Körper des Mammut-Bullen nachzuweisen - und zwar im Stoßzahn des Fossils. Laut der Studie ähneln diese Hormon-Schwankungen des Mammut-Bullen denen eines modernen männlichen Elefanten stark. Die Forschenden hoffen, dass auch in anderen Studien Hormonanalysen an fossilen Zähnen möglich sind.