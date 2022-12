Skelette von Dinosauriern sind beeindruckend - und ein Riesengeschäft, in dem vor allem private Sammler mitmischen. Museen und die Forschung können dabei kaum mithalten.

Die Wochenzeitung Die Zeit hat sich den Dino-Fossilien-Markt angeschaut - und Betroffene interviewt. Zum Beispiel einen Auktions-Vermarkter aus Italien. Der sagt, es sei ihm klar, dass seine Branche dazu beiträgt, dass die Preise für Dino-Fossilien steigen. Aber wir lebten eben in einer kapitalistischen Welt.

Millionenpreise für alte Knochen

Die Käufer von Dino-Skeletten zahlen oft Millionenpreise, treten aber eher bescheiden auf - Posing auf Auktionen ist verpönt, die meisten bieten anonym mit. Und sie geben die Dinos auch als Leihgaben an Museen. Die können damit mehr Besucherinnen und Besucher anziehen - etwa das Berliner Naturkundemuseum mit seinem riesigen T-Rex namens "Tristan".

Trotzdem sind das Naturkundemuseum und andere Museen damit nicht ganz glücklich. Denn sie können mit den Leihgaben so gut wie nicht forschen: Die wichtigsten Paläontologie-Journals akzeptieren keine Studien an Privatfossilien. Denn Studien müssen wiederholbar sein, und das könnte verhindert werden, wenn die Stücke wieder in Privatsammlungen verschwinden.