In Rheinland-Pfalz haben Forschende eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht: In 24 Millionen Jahre alten Gesteinsschichten fanden sie fossile Lindenblüten – und gleich daneben versteinerte Hummeln, auf denen noch Pollenkörner klebten.

Damit ist zum ersten Mal direkt nachgewiesen, dass Hummeln schon damals zu den Bestäubern der Linde gehörten – so wie heute auch.

Das Team der Uni Wien konnte die winzigen Pollen sichtbar machen und nachweisen, dass die Insekten tatsächlich die Blüten besucht hatten, bevor beide versteinerten.



Neben der neuen Lindenart machten die Forschenden auch zwei bisher unbekannte Hummelarten aus. Für die Wissenschaft ist das ein Meilenstein: Noch nie wurden fossile Blüten und ihre Bestäuber gemeinsam in einer Fundschicht entdeckt. Die Erkenntnisse helfen, besser zu verstehen, wie widerstandsfähig heutige Ökosysteme auf Umweltveränderungen reagieren. Die Ergebnisse der Studie sind im Fachjournal New Phytologist erschienen.