Vor 20 Millionen Jahren lauerten im Meeresgrund vor den Küsten Europas und Asiens wohl riesige Meereswürmer auf ihre Beute.

Darauf deuten fossile Wurmgänge hin, die Forschende in Gesteinsschichten in Taiwan entdeckt haben. Die Gänge sind bis zu zwei Meter lang und haben einen Durchmesser von zwei bis drei Zentimetern. Insgesamt haben die Forschenden fast 320 dieser Gänge gefunden und analysiert.

Mit Hilfe der Gänge konnten die Forschenden rekonstruieren, wie das Tier ausgesehen haben muss, das sie gegraben hat. In Frage kamen demnach Krabben, Muscheln oder große Borstenwürmer. Das Spurenbild deutete schließlich auf einen großen, schlanken Organismus hin, der die Höhle mit seinem Körper stützt - so wie der noch heute lebende Bobbitwurm. Diese Würmer werden bis zu drei Meter lang. Beim Jagen graben sie den größten Teil ihres Körpers in den Boden ein und lauern dort auf Beute. Nähert sich zum Beispiel ein kleiner Fisch, schnellen die Würmer aus ihrem Gang hervor und ziehen das noch lebende Opfer hinunter, um es zu töten und zu fressen.

Das Wissenschafts-Team hat dem Urzeit-Wurm auch einen Namen gegeben: Pennichnus formosa.