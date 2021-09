Gefunden wurden sie in Bayern, in der Tongrube Hammerschmiede. Das ist ein Teil eines uralten Flussbetts, in dem schon viele andere Fossilien gefunden wurden. Nach Angaben von Forschenden der Uni Tübingen ist der gefundene Otter 11,4 Millionen Jahre alt und ernährte sich vor allem von Fischen. Die Forschenden haben ihn Vishnuonyx neptuni genannt. Was soviel bedeutet, wie Neptuns Vishnu-Otter. Die Überreste von Vishnu-Otter-Arten waren bisher nur in Indien und Afrika gefunden worden. Sie wogen zwischen 10 und 15 Kilo und lebten vor 14 bis zwölf-einhalb Millionen Jahren.