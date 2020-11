Shrimp mit fünf Augen entdeckt

In China ist ein über 500 Millionen Jahre altes Fossil eines Gliederfüßers entdeckt worden - und das könnte womöglich ein altes Rätsel der Evolution lösen.

Das Fossil ähnelt einer Garnele, hat fünf Augen und wird jetzt Kylinxia genannt, nach Qilin, einem Tier der chinesischen Mythologie. Besonders spannend findet das Archäologie-Team seine Rolle in der Evolution. Kylinxia stammt aus dem Zeitalter des Kambrium. Aus dieser Zeit sind mehrere Tiere bekannt, zum Beispiel das große Meeres-Raubtier Anomalocaris, auf deutsch: ungewöhnliche Garnele. Es gilt als Urahn der Gliederfüßer, also von Insekten, Spinnen und Krebsen. Bisher fehlte aber eine Verbindung zu den Tieren dieses Stammes. Die könnte Kylinxia sein, denn es weist am Kopf Merkmale auf, die es mit dem alten Raubtier verbindet.

Die Studie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ist in der Fachzeitschrift Nature erschienen.