Jetzt wird es etwas unappetitlich: Unsere evolutionären Vorfahren haben sich wohl gegenseitig geschlachtet. Und das auch schon vor fast anderthalb Millionen Jahren.

Darauf deuten neue Untersuchungen an einem Fossil aus Kenia hin. Es handelt sich um einen Schienbein-Knochen - von einem Urmenschen. In dem Knochen gab es rätselhafte Schnittspuren. Forschende unter anderem des Smithsonian National Museum of Natural History in den USA sagen, dass sie ausschließen können, dass es Spuren von Tierzähnen sind. Sie sind sich sicher, die Schnitte wurden von einem Steinwerkzeug verursacht. Und die Stellen hinten am Schienbein sprechen wohl dafür, dass dort der Wadenmuskel abgetrennt wurde, um das Fleisch zu essen.

Beweise für Kannibalismus?

Es gibt den Forschenden zufolge viele andere Beweise dafür, dass sich Arten aus dem menschlichem Stammbaum gegenseitig gefressen haben - aber dieser Fund könnte das bislang älteste Beispiel sein.

Ob man von Kannibalismus sprechen kann, da sind die Forschenden vorsichtig. Denn dafür müsste gesichert sein, dass der Esser und der Gefressene zur gleichen Art gehörten. Es könnte sich aber auch um unterschiedliche evolutionäre Vorfahren des Menschen gehandelt haben.