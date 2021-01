Das Insekt ist 50 Millionen Jahre alt, aber seine Genitalien haben sich gut gehalten.

Forschende der Universität Illinois in den USA haben das Fossil einer Raubwanze analysiert, deren Geschlechtsmerkmale in Stein überdauert haben. Nach Angaben der Forscher findet sich so etwas nur selten und hilft, eine neue Art besser einzuordnen. Bei dieser Wanzengattung waren die Strukturen der Genitalien nach Aussage eines Experten so gut erhalten, wie sie sonst nur bei lebenden Tieren zu finden sind. Dazu gehört unter anderem eine Struktur für den Penis des Tieres.

Die Genitalien des Fossils aus dem US-Bundesstaat Colorado sind laut den Forschenden zwar alt; allerdings sind es nicht die ältesten, die je gefunden wurden. Den Rekord hält eine Wanzenart aus Schottland mit mehr als 400 Millionen Jahren.