Vor mehr als drei Millionen Jahren lebte Lucy auf der Erde.

Ihre Art galt lange als einzige Urmenschen-Verwandte des heutigen Menschen. In Äthiopien entdeckte Fossilien weisen jetzt auf eine weitere Art hin, die vielleicht sogar zeitgleich und ganz in der Nähe gelebt hat, nur 35 Kilometer weiter.

Im Fachmagazin "Nature" schreiben Forschende aus den USA, dass sie unter anderem einen Kieferknochen mit zwölf Zähnen untersucht haben. Die Zähne sprechen für eine etwas primitivere Art, die sich hauptsächlich von Blättern, Früchten und Nüssen ernährt hat. Dazu passt ein schon älterer Fußknochen-Fund mit einem beweglichen und greiffähigen Zeh, der es ermöglichte auf Bäume zu klettern.

Damit hätten beide Urmenschen-Arten sehr unterschiedlich gelebt: Die neue Art bewegte sich eher im Wald und auf Bäumen, die schon bekannte Lucy-Art zog ein Leben am Boden vor. Die Forschenden werten ihre Erkenntnisse als Beweis für Koexistenz und dass die tief in der Abstammung von uns heutigen Menschen verwurzelt ist.