Die ersten Säugetiere waren klein - und ein Fossilienfund aus China zeigt, dass sie gefährlich lebten.

Die Analyse des 120 Millionen Jahre alten Fundes ist jetzt in einem Fachjournal erschienen. Dabei machten die Forschenden eine seltene Entdeckung. Denn in den Überresten des Bauches eines kleinen Sauriers fanden sie den Fuß eines Säugetieres, das er gefressen hatte.

Der Saurier gehörte zur Gruppe der Microraptoren, er war etwa so groß wie eine Hauskatze, ähnelte aber mehr einem Vogel. Beim Säugetier können die Forschenden wegen der wenigen Überreste nicht so viel sagen - es war so klein wie eine Maus und von den Zehen her ähnelte es am ehesten einem Oppossum von heute.



Aus früheren Studien war schon bekannt, dass die Microraptoren nicht nur Säugetiere gefressen haben: Bei anderen Fossilien fanden sich im Bauch Reste von Vogel, Fisch und Eidechse. Es ist aber nicht klar, ob die Saurier direkt gejagt haben oder Aasfresser waren.