"Happy New Year" - heißt es erst jetzt, am 13. Januar, auf der Shetland-Insel Foula.

Die Menschen dort folgen nämlich bei zwei Festen immer noch dem alten Julianischen Kalender. Der stammt aus dem alten Rom und wurde in Europa im 16. Jahrhundert durch den Gregorianischen Kalender abgelöst. Auch die Shetland-Inseln im Norden von Schottland haben den Wandel mitgemacht. Doch wie die BBC berichtet, feiern die aktuell 36 Bewohnerinnen und Bewohner von Foula traditionell weiter Neujahr und auch Weihnachten nach dem alten Julianischen Kalender, jeweils knapp zwei Wochen später als im Rest von Großbritannien.

Die Einheimischen mögen an ihrem Neujahr, dass es dabei sehr familienorientiert zugeht. Und einer erzählt der BBC auch von einer speziellen Tradition für Glück: Man soll an Neujahr ein bisschen was von all dem machen, was man im neuen Jahr gut hinbekommen möchte. Also zum Beispiel ein wenig am Haus werkeln, wenn man das dieses Jahr renovieren möchte.