Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt. Hintergrund ist eine Spende des mutmaßlichen Attentäters von Christchurch an die rechte Organisation.

Ein 28-jähriger Rechtsextremist aus Australien soll vor knapp zwei Wochen beim Freitagsgebet in zwei Moscheen in Christchurch 50 Menschen erschossen und viele weitere verletzt haben. Nach Erkenntnissen der Behörden hatte der Mann Anfang 2018 den Identitären in Österreich 1500 Euro als Spende überwiesen. Die Wohnung des Chefs der Identitären wurde durchsucht, unter dem Verdacht der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Der Sprecher der Gruppe weist die Vorwürfe zurück.