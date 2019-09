In Frankreich sterben die Cafés aus - innerhalb eines halben Jahrhunderts ist deren Zahl von 200.000 auf 40.000 gesunken.

Ein früherer Lehrer von Präsident Emmanuel Macron will das verhindern. Jean-Marc Borello hat angekündigt, 150 Millionen Euro dafür zu investieren. Damit sollen vor allem in Dörfern außerhalb der großen Städte Cafés wiederbelebt oder neu gebaut werden - insgesamt ist die Rede von 1000 Stück. Borello geht es zum einen um die soziale Funktion der Cafés - als Treffpunkt gegen die Einsamkeit. Zum anderen fühlen sich die Menschen außerhalb der Metropole Paris ohnehin schon zu oft vernachlässigt, etwa wenn es um Infrakstruktur oder öffentliche Dienstleistungen geht. Die Investition in die Cafés soll ein positives Signal setzen.

Borello war einer Macrons Lehrern an der renommierten Sciences-Po-Universität in Paris. Heute leitet er eine große gemeinnützige Organisation mit einem jährlichen Umsatz von einer Milliarde Euro und gilt als politischer Verbündeter Macrons.