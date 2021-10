Frankreichs Hauptstadt Paris will für ein besseres Klima sorgen.

Die Stadtverwaltung kündigte an, in den nächsten Jahren 170.000 zusätzliche Bäume anzupflanzen - zum Beispiel an Straßen, auf Plätzen und in Parks. Die Stadt betreibt dafür eine eigene Baumschule. Paris hofft durch die zusätzlichen Bäume auch auf eine Art 'Kühlungseffekt' während Hitzewellen.

Paris gehört zu den Ballungsräumen in Frankreich, die immer wieder Probleme mit zu hoher Luftverschmutzung haben. Ein Gericht hat den Staat deshalb schon zu einer Millionenstrafe verurteilt.

Laut der Stadtverwaltung gehört Paris schon jetzt zu den baumreichsten Hauptstädten in Europa. Rund 200.000 gibt es dort. Seit 2014 kontrolliert die Stadt mit einem automatisierten System ihren Baumbestand. Jeder Baum hat quasi einen eigenen digitalen Ausweis.