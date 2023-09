In Frankreich beginnt heute das neue Schuljahr.

Und zum Schuljahresstart führt die Regierung eine neue Regel ein, die schon vorab viel diskutiert wurde: Ab heute dürfen Frauen und Mädchen in Schulen keine Abayas mehr tragen. Das sind lange Überkleider, die in vielen muslimisch geprägten Ländern getragen werden. Genauso verboten ist an Schulen der Qami - ein ähnlicher Überwurf für Männer. Das regelt jetzt ein Erlass von Bildungsminister Gabriel Attal. Er hat dem Fernsehsender TF1 gesagt, wenn jemand eine Klasse betritt, dürfe er nicht sofort erkennen, welche Religion die Schülerinnen und Schüler haben.

Französischer Laizismus

Frankreich versteht sich als laizistisches Land – das heißt, dass religiöse Zeichen den öffentlichen Raum nicht dominieren dürfen, und der Staat umgekehrt neutral gegenüber allen Religionen sein soll. Der Bildungsminister sagt, dass Abayas an Schulen diese Laizität verletzen. Kritikerinnen und Kritiker des Verbots sehen die Abaya dagegen als Kleidungsstück und nicht als religiöses Symbol. Ein Verein zum Schutz der Rechte von Muslimen hat beim obersten Verwaltungsgericht des Landes Klage eingereicht gegen das Verbot.