Steht das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch bald in der französischen Verfassung?

Genau darüber entscheidet heute das Parlament in Frankreich. In Schloss Versailles kommen dafür beide Kammern - also die Nationalversammlung und der Senat zusammen. Dass sich das Parlament FÜR die Verfassungsänderung ausspricht gilt als sicher. Denn beide Kammern haben schon in vorherigen Abstimmung mit großer Mehrheit dafür gestimmt.

Die Entscheidung, das Abtreibungsrecht in der Verfassung zu verankern, ist eine Reaktion darauf, dass es in den USA wieder beschnitten wurde. Frankreich wäre das erste Land, das dieses Recht in die Verfassung schreibt. Es hat vor allem symbolischen Charakter.

Schwangerschaftsabbrüche sind in Frankreich schon seit 1975 legal. Keine der großen Parteien im Parlament stellt das Recht in Frage.