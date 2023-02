Frankreichs Regierung will härter durchgreifen gegen Autofahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss.

Innenminister Gérald Darmanin twitterte, dass Fahrer und Fahrerinnen in solchen Fällen der Führerschein entzogen werden soll. Bisher wird das nur bei Wiederholungstätern gemacht oder vorübergehend, wenn es richterlich angeordnet wird.

Anlass für die Forderung des Innenministers ist ein schwerer Autounfall, über den in Frankreich seit Tagen gesprochen wird. Eine schwangere Frau verlor dabei ihr ungeborenes Baby. Ein sechsjähriges Kind und zwei Fahrer wurden schwer verletzt. An dem Unfall war auch ein in Frankreich bekannter Schauspieler beteiligt, bei ihm wurde Kokain nachgewiesen.