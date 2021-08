In Frankreich soll eine App helfen, Frauen auf Festivals vor sexueller Gewalt und Belästigungen schützen.

Die App "Safer" wird an diesem Wochenende zum ersten Mal in Marseille eingesetzt. Die Organisatoren und Organisatorinnen des Festivals Marsatac dort haben sie entwickelt. Ihnen zufolge können Frauen mit der App ein Hilfesignal absetzen, wenn sie belästigt werden. Es können sich über sie aber auch Zeugen melden, wenn sie einen Übergriff beobachtet haben. Eingreifen sollen spezielle Hilfeteams oder in brenzligeren Situationen die Security.

Die Veranstalter des Marsatac-Festival sehen auf Basis von mehreren Umfragen Bedarf für die App. In diesen hatte demzufolge gut die Hälfte der Frauen gesagt, sich unsicher auf einem Festivalgelände zu fühlen oder dort schon mal Opfer von sexueller Gewalt geworden zu sein.