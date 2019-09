Außerdem muss die Tochter des saudischen Königs eine Geldstrafe von 10.000 Euro bezahlen.

Laut Anklage ließ die Prinzessin den Handwerker im September 2016 züchtigen und stundenlang festhalten. Auslöser dafür war offenbar ein Foto: Der Klempner sollte Reparaturen in der Pariser Wohnung der Prinzessin ausführen. Dabei knipste er ein Foto der Luxus-Residenz. Die Prinzessin habe dann ihren Leibwächter angewiesen, ihn zu schlagen, so der Handwerker. Außerdem habe er sich niederknien und ihre Füße küssen müssen. Erst nach Stunden habe er die Wohnung verlassen dürfen.

Die 42-Jährige wurde in Abwesenheit verurteilt, sie wird per Haftbefehl gesucht. Ihr Anwalt will in Berufung gehen. Auch gegen ihren Leibwächter wurde eine Strafe verhängt.

