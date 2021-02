Diese Aussage ist Teil einer 10-Jahres Strategie, die Emmanuel Macron am Welt-Krebs-Tag vorgestellt hat. Ein wichtiger Teil dabei: mehr Geld in die Hand nehmen. Laut Macron sollen das in den nächsten fünf Jahren rund 1,7 Milliarden Euro sein. Außerdem hat er angekündigt, dass die Zigarettenpreise steigen sollen und es mehr rauchfreie Zonen in Frankreich geben soll.

Laut Macron muss auch gegen übermäßigen Alkoholkonsum etwas getan werden - dieser sei für ein Fünftel aller Krebserkrankungen verantwortlich. Im Gegensatz zum Tabakkonsum will Macron den Alkoholkonsum aber nicht komplett auf Null runterfahren - sondern ihn durch mehr Infos verantwortungsvoller gestalten.

Krebs ist in Frankreich die häufigste Todesursache - jährlich sterben dort rund 150.000 Menschen an den Folgen einer Krebserkrankung.