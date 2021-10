Obst und Gemüse werden auch in Frankreich oft in Plastikverpackungen verkauft. Aktuell sind es da rund 37 Prozent. Das soll ab dem nächsten Jahr anders werden.

In einem ersten Schritt dürfen laut Frankreichs Regierung dann rund 30 Obst- und Gemüsesorten nur noch OHNE Plastikverpackung über die Ladentheke gehen. Darunter Gurken, Kartoffeln, Äpfel und Birnen. Bis 2026 soll dann gar kein Obst und Gemüse mehr in Plastik verkauft werden dürfen. Mit den neuen Regeln will Frankreich jedes Jahr mehr als eine Milliarde Plastikverpackungen einsparen.

Plastik für Lebensmittel macht den größten Anteil der weltweiten Plastikproduktion aus. In Frankreich sind das nach einem Bericht der Heinrich-Böll-Stiftung knapp 45,5 Prozent des landesweiten Plastikverbrauchs.