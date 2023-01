Jagen ist in Frankreich ein beliebtes Hobby. Mehr als eine Million Menschen im Land haben einen Jagdschein - das ist so viel wie in keinem anderen EU-Land.

Weil es aber immer wieder zu - teilweise tödlichen - Jagdunfällen kommt, hat die Regierung jetzt einen Plan vorgestellt, mit dem sie das Jagen sicherer machen will. In Zukunft müssen Leute nüchtern sein, wenn sie jagen gehen. Alkohol und Drogen sind verboten. Außerdem soll eine App entwickelt werden, auf der sichtbar ist, wo und wann gejagdt wird. Diskutiert wurde auch über ein Jagdverbot an Sonntagen - das wird nicht kommen. Drei Tote und viele Verletzte in der aktuellen Saison In Frankreich wurden in der laufenden Saison bereits drei Menschen bei Jagdunfällen getötet. Etwa 90 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen waren gerade selber auf der Jagd - es wurden aber zum Beispiel auch Leute getroffen, die im Wald Pilze gesucht, Rad gefahren oder gejoggt sind. In einer Umfrage in Frankreich haben rund 80 Prozent der Befragten gesagt, dass sie für Jagdverbote in den Schulferien und an Sonntagen sind. Die Regierung wird oft dafür kritisiert, sich zu sehr von der Jagd-Lobby beeinflussen zu lassen.