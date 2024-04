In einem Vorort von Montpellier in Südfrankreich sorgt eine Kaninchenplage für Diskussionen.

Der Bürgermeister der Gemeinde hat Plakate aufhängen lassen, über die mehrere Medien in Frankreich berichten. Denn darauf wird gewarnt vor den Schäden, die die wilde Kaninchen anrichten und auch ein ungewöhnlicher Lösungsvorschlag präsentiert. Die Leute sollen aus den Tieren einfach Kaninchenragout kochen. Das Rezept wird auf den Plakaten gleich mitgeliefert.

Der Bürgermeister sagt, dass die Kampagne nicht ganz ernst gemeint ist, aber auf das Problem aufmerksam machen soll. Denn die Tiere futtern vielen Landwirten Teile der Ernte weg - und haben auch schon Golfplatz und Bahndamm beschädigt.

Tierschützer sind trotzdem empört. Sie sagen: In vielen Teilen Frankreichs sind die Bestände von wilden Kaninchen in den letzten Jahren zurückgegangen. Statt die Plage also mit Ragout zu bekämpfen, sollen die Tiere lieber eingefangen und woanders wieder ausgesetzt werden.