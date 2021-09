Die Champagner-Branche in Frankreich knickt offenbar im Streit mit Russland ein.

Einem Bericht in einem Branchenmagazin zufolge will der Wirtschaftsverband der Champagner-Hersteller Exporte nach Russland wieder erlauben. Er hatte noch im Juli zu einem Lieferstopp für den russischen Markt aufgerufen - aus Protest gegen ein Gesetz, das die Bezeichnung "Champagner" für russischen Sekt sichert; dann, wenn der Name auf Kyrillisch geschrieben ist. Ausländische Produkte und damit auch der echte Champagner aus Frankreich dürfen dagegen in Russland nur noch als "Schaumwein" verkauft werden. Die französischen Produzenten können ihren Titel zwar weiter benutzen - allerdings nur, solange er in lateinischer Schrift auf die Etiketten gedruckt ist.

Die französische Regierung wie auch die EU-Kommission hatten sich der Sache angenommen - bisher aber ohne Erfolg. Das Branchenmagazin vermutet als einen der Gründe für den Sinneswandel der Champagner-Hersteller: Das wichtige Festtagsgeschäft steht vor der Tür.