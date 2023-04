Ab August schafft Frankreich den Kassenbon ab.

Das ist jetzt offiziell festgelegt. Eigentlich sollte das Gesetz dazu schon Anfang des Jahres in Kraft treten. Wegen der hohen Preise und Inflation infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurde das Aus für den Kassenbon aber schon mehrmals verschoben. Die französische Regierung hatte das mit den steigenden Preisen in Supermärkten erklärt. Bei einer Inflation von 15 Prozent sei der Kassenzettel für viele ein wichtiger Orientierungs- und Anhaltspunkt. Das habe man erhalten wollen, hieß es.

Ab August soll der Bon nur noch ausgedruckt werden, wenn Kunden und Kundinnen das ausdrücklich einfordern. Dadurch soll massenweise Papier und dann eben auch Müll eingespart werden - der Umwelt zuliebe. In Frankreich werden jedes Jahr fast 30 Milliarden Kassenbons gedruckt.