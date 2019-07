Der Waliser Richard Jones holte bei dem Wettbewerb in Südfrankreich den Titel in der Disziplin maschinelle Schur. Sein Landsmann Aled Jones wurde Weltmeister im Sortieren von Wolle. Der dritte Sieg ging nach Neuseeland: Allan Oldfield wurde als weltbester Schafscherer in der Kategorie Scheren-Schur ausgezeichnet.

Bei der Schafscherer-WM gab es auch einen Mannschaftswettbewerb. Dort gewannen ein Team aus Schottland und zwei Teams aus Neuseeland. Insgesamt wurden in den vier Tagen WM 5000 Schafe geschoren.