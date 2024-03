Frankreich will dagegen vorgehen, dass Menschen wegen ihrer Frisur diskriminiert werden.

Das Parlament hat einem Gesetz zugestimmt. Das soll Diskriminierung verbieten, die speziell auf Schnitt, Farbe, Länge oder Haarstruktur abzielt.

Der französische Abgeordnete, der das Gesetz angestoßen hat, verwies auf ähnliche Regelungen in anderen Ländern. Zum Beispiel gebe es schon in vielen US-Bundesstaaten Gesetze gegen Diskriminierung aufgrund von Haarfarbe. In Großbritannien gab es laut dem Politiker die Empfehlung, Afro-Haarschnitte an Schulen nicht zu verbieten.

Der Abgeordnete im französischen Parlament sagte, das Gesetz schütze nicht nur ethnische Gruppen, sondern zum Beispiel auch blonde Frauen. Einige von ihnen würde sich laut einer britischen Studie die Haare dunkler färben, um auf der Arbeit intelligenter zu wirken.

Für das neue Gesetz fehlt jetzt noch das Okay von Frankreichs Senat.