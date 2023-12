Die meisten Feministinnen können an Schönheitswettbewerben wenig Gutes finden.

Schließlich werden Frauen dort nach ihrem Äußeren bewertet und das sehen viele als sexistisch an, auch weil es stereotype Frauenbilder fördert. Auch in Frankreich wird das gerade viel diskutiert. Dort hat die 20-jährige Eve Gilles den Wettbewerb für 2024 gewonnen, mit einem Kurzhaarschnitt.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Sie sagte nach ihrem Sieg am Wochenende: Jede Frau sei einzigartig. Alle seien unperfekt und hätten schon Body-Shaming erlebt, also eine Abwertung des Aussehens. Auf Social Media kritisierten sie einige als zu woke.



Die französischen Miss-Wahlen stehen seit einigen Jahren in der Kritik, weil Kandidatinnen ohne ihr Wissen oben ohne gefilmt wurden. Einige Organisationen riefen auch in diesem Jahr zum Boykott auf. Die Veranstalter sagen dagegen, die Kriterien seien moderner geworden: Ohne Altersgrenze und auch Verheiratete, Transgender und Tattoos würden akzeptiert. Das reicht Aktivistinnen aber nicht - sie halten das für "Feminismus-Washing":