Nach Kritik und Boykottaufrufen hat er angekündigt, das Jogging-Kopftuch nicht zu verkaufen.

Bisher war das atmungsaktive Kopftuch in Schwarz und Weiß nur in Marokko erhältlich. Demnächst sollte der Hidschab weltweit verkauft werden. Das Unternehmen argumentierte, dass jede Frau in jedem Viertel, in jedem Land laufen könne, unabhängig von ihrem sportlichen Können - und unabhängig von ihrer Kultur.

Die Pläne lösten aber eine Diskussion aus. Gesundheitsministerin Agnès Buzyn sagte, das Kopftuch vermittle ein Bild von der Frau, das sie nicht teile. Sie hätte es vorgezogen, dass eine französische Marke solch ein Kopftuch nicht fördere.

Neu ist die Idee eines Sport-Kopftuchs übrigens nicht. Der US-Hersteller Nike verkauft schon länger einen "Hidschab für Frauen" in Schwarz, Grau oder Weiß - und das ganz ohne Probleme.