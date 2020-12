Covid-19 ist gefährlicher als die Grippe.

Zu dem Schluss kommen französische Forschende in einer Studie, deren Ergebnisse sie im Fachmagazin The Lancet Respiratory Medicine veröffentlicht haben. Dafür haben sie Daten von 135.000 französischen Patientinnen und Patienten mit Grippe oder Covid-19 untersucht, die in den letzten zwei Jahren im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es stellte sich heraus, dass von denen mit Covid-19 drei Mal so viele starben wie von den Patienten und Patientinnen mit Grippe. Sie mussten auch häufiger und länger auf der Intensivstation behandelt werden.

Die Forschenden weisen allerdings darauf hin, dass es für Grippekranke weniger Tests gibt - und die Zahlen sich deswegen womöglich nicht ganz vergleichen lassen. Außerdem sei nicht klar, wie repräsentativ der Grippewinter 2018/19 war - plus: Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Frankreich.