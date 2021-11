In Frankreich gilt ein Ehepaar jetzt offiziell als "krank durch Windkraft".

Ein französisches Gericht erkannte an, dass die beiden das so genannte "Turbinensyndrom" haben. Die Eheleute hatten sich beschwert, dass ihre Gesundheit durch das Leben in der Nähe eines Windparks geschädigt wurde. Sie berichteten von etlichen gesundheitlichen Problemen, wie Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, und Depressionen. All das sollte von Geräuschen der Anlage kommen und von einem weißen Blinklicht.

Erstes Urteil dieser Art

In dem wohl ersten Urteil dieser Art in Frankreich wurden den beiden in Toulouse mehr als 100.000 Euro Entschädigung zugesprochen. Zahlen müssen laut einem Bericht des Guardian die Energieunternehmen.

Viele wissenschaftliche Studien zu dem Thema kommen zu dem Schluss, dass das Turbinensyndrom nicht direkt durch die Windräder verursacht wird, sondern eher ein soziales Phänomen ist, ausgelöst etwa durch die Erwartung, krank zu werden oder durch den Widerstand gegen die Windkraft.