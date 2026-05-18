Gouda-Käse aus Holland oder Südtiroler Speck - auf solchen Produkten findet sich das europäische g.g.A-Siegel.

Das steht für geschützte geografische Angabe und das galt bis vor kurzem nur für Lebensmittel. Ende letzten Jahres wurde es aber ausgeweitet: auf handwerkliche und industrielle Erzeugnisse.

Das erste Produkt, das jetzt als Nicht-Lebensmittel diesen Schutz bekommt, ist Limoges-Porzellan aus Frankreich. Das gab die EU-Kommission bekannt und erklärte, dass das Siegel vor Nachahmung und Missbrauch schützen soll. Porzellan aus der Gegend rund um die Stadt Limoges gilt als strahlend weiß und dünn, so dass es auch lichtdurchlässig ist.

EU-Staaten haben mittlerweile 74 Anträge auf Registrierung eingereicht. Sie wollen zum Beispiel Keramik, Textilien, Stickereien und Besteck per Herkunftsbezeichnung schützen lassen. Voraussetzung ist, dass die Branchen auch im Land schon geschützt sind.